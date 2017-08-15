22:10 | Футбол — Лига Европы

Болельщики "Спартака" поддержат "Црвену Звезду" в матче с "Краснодаром"

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Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" намерено поддержать "Црвену Звезду" в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Краснодаром". Данная встреча состоится 17 августа в Краснодаре, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Напомним, что фанатов "Спартака" и "Црвены Звезды" связывают приятельские отношения. Российские и сербские фанаты периодически поддерживают дружеские клубы.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Красавцы)) Галицкий по ходу Федьку теперь нам дешевле 50 лямов не продаст)

22:14