Болельщики "Спартака" поддержат "Црвену Звезду" в матче с "Краснодаром"

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" намерено поддержать "Црвену Звезду" в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Краснодаром". Данная встреча состоится 17 августа в Краснодаре, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Напомним, что фанатов "Спартака" и "Црвены Звезды" связывают приятельские отношения. Российские и сербские фанаты периодически поддерживают дружеские клубы.
Выезд в Краснодар совсем скоро! Поддержим братьев @delije_net на трибуне! 🔴⚪🇷🇸🇷🇺– Фратрия (@fratria) 15 августа 2017 г.
Цена 3400 (билет отдельно). Запись в офисе Фратрии pic.twitter.com/Ly82HuV5Hd
баламошка
Красавцы)) Галицкий по ходу Федьку теперь нам дешевле 50 лямов не продаст)
22:14