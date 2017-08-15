Болельщики "Спартака" поддержат "Црвену Звезду" в матче с "Краснодаром"

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" намерено поддержать "Црвену Звезду" в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Краснодаром". Данная встреча состоится 17 августа в Краснодаре, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Напомним, что фанатов "Спартака" и "Црвены Звезды" связывают приятельские отношения. Российские и сербские фанаты периодически поддерживают дружеские клубы.