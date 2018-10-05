Боккетти – о Глушакове: "Он наш игрок, как и Ещенко. Надеюсь, все будет хорошо"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после ничьей в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3) заявил, что все в команде поддерживают друг друга. Футболист выразил надежду на то, что в клубе все будет хорошо и все будут вместе.

– Ташаев нарушил правила на 95-й минуте матча. Вы его как-то поддержали в раздевалке?

– Конечно, это не только его вина. Если мы получаем гол – мы получаем его все. Его получает не один человек, а все.

– Максименко тоже поддержали?

– Конечно. Мы все поддерживаем друг друга, потому что мы команда. Ошибается один и все. Мы все вместе играем, вместе выигрываем.

– Глушаков сейчас не играет. Это потеря для "Спартака"?

– Он наш игрок, как и Ещенко. Это не мое и не ваше решение, была другая ситуация. Я не могу ничего сказать. Надеюсь, все будет хорошо. И мы все будем вместе.

– Глушаков бы помог сегодня команде?

– Все, кто не играет, могли бы помочь команде. Кто не играет, не может сказать, что не мог бы помочь. Все, кто не играл и кто был в запасе, могли бы помочь.

– "Спартак" забил сегодня три. Сколько забьет в Красноярске?

– Надеюсь, тоже три. И не пропустит. (Анастасия Рацкевич, Ярослав Сусов)