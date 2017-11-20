13:41 | Футбол — Лига Европы

Безбородов обслужит матч ЛЕ между "Кельном" и "Арсеналом", Карасев назначен на игру "Марселя"


Российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым рассудит матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Кельн"- "Арсенал". Помогать Безбородову будут Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Дополнительными ассистентами арбитра назначены Кирилл Левников и Игорь Федотов. Резервный рефери – Алексей Лунев. Матч состоится 23 ноября в Германии, начало – в 21.00 по московскому времени.

Россиянин Сергей Карасев получил назначение на матч группы I между "Коньяспором" и "Марселем". Помогать ему будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, дополнительные ассистенты – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, Игорь Демешко. Игра пройдет в Турции 23 ноября, начало – в 21.00 по Москве.

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 5-й тур
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