"Бешикташ" спасся от вылета из Лиги Европы, брестское "Динамо" покидает турнир

"Бешикташ" на выезде уступил австрийскому клубу ЛАСК (1:2) в третьем раунде квалификации Лиги Европы. В первом матче турецкий клуб победил со счетом 1:0, и благодаря голу Альваро Негредо на последних минутах прошел дальше за счет мяча, забитого на чужом поле.

Покидает турнир брестское "Динамо". Белорусская команда победила кипрский "Аполлон" со счетом 1:0, но в первом матче уступила 0:4.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Ответные матчи

ЛАСК (Австрия) - "Бешикташ" (Турция) – 2:1 (1:0)

Голы: Жуан Виктор, 42 (1:0). Фризер, 69 (2:0). Негредо, 90 (2:1).

Предупреждения: Негредо, 85. Негредо, 90+2.

Удаление: Негредо, 90+2.

Судья: Дабанович (Черногория).

16 августа. Линц. Стадион "Linzer".

Первый матч - 0:1

"Динамо Брест" (Белоруссия) - "Аполлон" (Кипр) - 1:0 (0:0)

Гол: Нехайчик, 86.

Судья: Стермбергссон (Швеция).

16 августа. Брест. Стадион "ГОСК Брестский".

Первый матч – 0:4