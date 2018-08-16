"Бешикташ" спасся от вылета из Лиги Европы, брестское "Динамо" покидает турнир

"Бешикташ" на выезде уступил австрийскому клубу ЛАСК (1:2) в третьем раунде квалификации Лиги Европы. В первом матче турецкий клуб победил со счетом 1:0, и благодаря голу Альваро Негредо на последних минутах прошел дальше за счет мяча, забитого на чужом поле.
Покидает турнир брестское "Динамо". Белорусская команда победила кипрский "Аполлон" со счетом 1:0, но в первом матче уступила 0:4.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
Ответные матчи
ЛАСК (Австрия) - "Бешикташ" (Турция) – 2:1 (1:0)
Голы: Жуан Виктор, 42 (1:0). Фризер, 69 (2:0). Негредо, 90 (2:1).
Предупреждения: Негредо, 85. Негредо, 90+2.
Удаление: Негредо, 90+2.
Судья: Дабанович (Черногория).
16 августа. Линц. Стадион "Linzer".
Первый матч - 0:1
"Динамо Брест" (Белоруссия) - "Аполлон" (Кипр) - 1:0 (0:0)
Гол: Нехайчик, 86.
Судья: Стермбергссон (Швеция).
16 августа. Брест. Стадион "ГОСК Брестский".
Первый матч – 0:4
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/