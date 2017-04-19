"Бешикташ" остался недоволен решением УЕФА

Пресс-секретарь "Бешикташа" Метин Албайрак раскритиковал решение УЕФА наказать турецкий клуб за инцидент перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против "Лиона". Оба клуба были оштрафованы на 100 тысяч евро и условно дисквалифицированы на 2 года.

– Это решение показывает, насколько предвзято ведет себя УЕФА, раз ставит нас в один ряд с "Лионом", наказывая за инциденты, за которые мы не были ответственны, – цитирует L'Equipe Албайрака. - Мы не можем принять его, так как полиция Лиона должна нести ответственность за вспыхнувшие беспорядки, а не наш клуб. Это не проблема "Бешикташа".