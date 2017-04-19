УЕФА условно отстранил "Лион" и "Бешикташ" от участия в еврокубках

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение об отстранении "Лиона" и "Бешикташа" от еврокубков со следующего сезона на два года, информирует пресс-служба организации. Срок отстранения является условным. Также оба клуба оштрафованы на 100 тысяч евро.

Напомним, что перед началом матча 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем" (2:1) большое число поклонников французского клуба выбежало на поле. Болельщики были вынуждены пойти на такой шаг, поскольку их сектор атаковали и забрасывали петардами фанаты стамбульцев.

Начало матча было отложено, а полиции понадобилось время, чтобы взять ситуацию на стадионе "Парк Олимпик Лион" под свой контроль. В Лионе в течение всего дня турецкие фанаты вели себя агрессивно и постоянно устраивали столкновения с полицией.

Ответный матч четвертьфинала Лиги Европы "Бешикташ" – "Лион" состоится в четверг, 20 апреля, начало – в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию. Первая встреча во Франции завершилась победой хозяев – 2:1.