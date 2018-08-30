"Бешикташ" и "Русенборг" вышли в групповой этап Лиги Европы

"Бешикташ" разгромил "Партизан" (3:0) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Турецкий клуб прошел в групповой этап этого турнира по сумме двух встреч - 4:1.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

"Бешикташ" (Турция) - "Партизан" (Сербия) - 3:0 (2:0)

Голы: Пепе, 37 (1:0). Огузхан Езякуп, 45+1 (2:0). Пепе, 69 (3:0).

Судья: Хацеган (Румыния).

30 августа. Стамбул. Стадион "Vodafone Park".

В другом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Русенборг" обыграл "Шкендию" (2:0). Норвежский клуб прошел в групповой этап этого турнира по сумме двух встреч - 5:1.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

"Шкендия" (Македония) - "Русенборг" (Норвегия) - 0:2 (0:0)

Голы: Ховланд, 67 (0:1). Региниуссен, 84 (0:2).

Нереализованные пенальти: Ибраими (Шкендия), 20 (мимо), Эмини (Шкендия), 49 (вратарь)

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

30 августа. Скопье. Стадион "Арена Филипп II".

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