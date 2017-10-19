Бендтнер назвал "Зенит" одним из фаворитов Лиги Европы

Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер назвал закономерной победу "Зенита" в матче группового турнира Лиги Европы (1:3). По словам датчанина, питерцы являются одними из фаворитов турнира.

– Мы допустили ошибку и пропустили быстрый гол, который очень осложнил для нас эту игру, – цитирует "Спорт день за днем" Бендтнера. – С самого начала "Зенит" играл очень сильно, мощно, поэтому нам нужно было сыграть организованно, более надежно в обороне. Однако эта обидная ошибка в самом начале нам очень помешала, мы оказались в таком положении, на которое совсем не рассчитывали. Но если смотреть в целом, у нас было несколько моментов в атаке, но, думаю, "Зенит" заслужил этой победы. У них очень сильная команда.

– "Зенит" можно назвать одним из фаворитов Лиги Европы?

– Думаю, да. Они играют очень хорошо, это отлично организованная команда. У них хороших подбор игроков, особенно в атаке.