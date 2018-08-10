Белорусская федерация футбола: "Сейчас вопрос приглашения Гуренко в сборную не актуален"

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян после победы минского "Динамо" над "Зенитом"​ в матче Лиги Европы (4:0) отметил, что вопрос приглашения главного тренера минской команды Сергея Гуренко​ в сборную Белоруссии не является актуальным.

– Думаю, что сейчас этот вопрос не актуален. У нас все белорусские специалисты, работающие как в республике, так и за пределами ее, интересны для национальной сборной, – цитирует ТАСС Сафарьяна. – У Сергея Гуренко идет сейчас хорошая работа в клубе, а у национальной сборной есть свой тренер. Из-за одной победы ставить такой вопрос некорректно, выдергивать его тут же из клуба и ставить в сборную – непрофессионально.

Это футбол, каждая команда по-своему настраивалась на этот матч с точки зрения тактики, стратегии игры. Исходя из того, что было перед матчем, вполне возможно, что "Зенит" недооценил "Динамо". А у "Динамо" была дополнительная мотивация, я предполагал, что такой результат возможен.