"Байер" впервые забил 10 голов на групповом этапе Лиги Европы

"Байер" обыграл "Цюрих" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:0, единственный мяч забил защитник Тони Едвай. Этот гол стал для немецкого клубы десятым в текущем розыгрыше еврокубкового турнира.

"Байер" впервые в своей истории забил 10 мячей в рамках группового этапа.

Напомним, что после 4-х туров в группе А определились оба участника 1/8 финала. "Байер" и "Цюрих" набрали по 9 очков, АЕК и "Лудогорец" - по 2.

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