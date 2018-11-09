"Байер" впервые забил 10 голов на групповом этапе Лиги Европы

"Байер" обыграл "Цюрих" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:0, единственный мяч забил защитник Тони Едвай. Этот гол стал для немецкого клубы десятым в текущем розыгрыше еврокубкового турнира.
"Байер" впервые в своей истории забил 10 мячей в рамках группового этапа.
Напомним, что после 4-х туров в группе А определились оба участника 1/8 финала. "Байер" и "Цюрих" набрали по 9 очков, АЕК и "Лудогорец" - по 2.
10 - @bayer04fussball erzielt erstmals in einer @EuropaLeague-Gruppenphase 10 Tore. Rekord. #B04FCZ pic.twitter.com/jb92h3cgpw– OptaFranz (@OptaFranz) 8 ноября 2018 г.
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