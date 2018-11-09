09:42 | Футбол — Лига Европы

"Байер" впервые забил 10 голов на групповом этапе Лиги Европы

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"Байер" обыграл "Цюрих" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:0, единственный мяч забил защитник Тони Едвай. Этот гол стал для немецкого клубы десятым в текущем розыгрыше еврокубкового турнира.

"Байер" впервые в своей истории забил 10 мячей в рамках группового этапа.

Напомним, что после 4-х туров в группе А определились оба участника 1/8 финала. "Байер" и "Цюрих" набрали по 9 очков, АЕК и "Лудогорец" - по 2.

Байер - Цюрих

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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