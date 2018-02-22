22:20 22 февраля | Футбол — Лига Европы

Балотелли хлопает Гильерме по плечу. Видео


Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" (0:1) в смешанной зоне похлопал вратаря железнодорожников Гильерме​ по плечу, когда тот давал интервью. Напомним, в первом матче подопечные Юрия Семина во Франции добились волевой победы со счетом 3:2. Таким образом, российская команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

 

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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