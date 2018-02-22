Балотелли хлопает Гильерме по плечу. Видео

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" (0:1) в смешанной зоне похлопал вратаря железнодорожников Гильерме​ по плечу, когда тот давал интервью. Напомним, в первом матче подопечные Юрия Семина во Франции добились волевой победы со счетом 3:2. Таким образом, российская команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.