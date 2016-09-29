"Аякс" обыграл "Стандард", "Сельта" нанесла поражение "Панатинаикосу"

"Аякс" нанес поражение бельгийскому "Стандарду" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч завершился со счетом 1:0. Во втором матче группы G "Сельта" на своем поле переиграла греческий "Панатинаикос" – 2:0. После 2 туров "Аякс" с 6 очками возглавляет турнирную таблицу. "Сельта" набрала 5 очков и находится на втором месте.
Лига Европы
Групповой турнир
2-й тур
Группа G
"Аякс" (Голландия) – "Стандард" (Бельгия) – 1:0 (1:0)
Гол: Дольберг, 28
Судья: Маццонели (Италия).
29 сентября. Амстердам. Стадион "Amsterdam ArenA".
"Сельта" (Испания) - "Панатинаикос" (Греция) - 2:0 (0:0)
Голы: Гвидетти, 84 (1:0). Васс, 89 (2:0).
Судья: Банти (Италия).
29 сентября. Виго. Стадион "Balaidos".
Внутренний голос
Кто там что-то говорил про нулевой Аякс, детскую школу и все такое ?! ))) 2 игры - 6 очков....
22:02