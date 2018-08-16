"Аталанта" прошла "Хапоэль" в Лиге Европы, "Легия" вылетела от люксембургского "Дюделанжа"

"Аталанта" обыграла "Хапоэль" из Хайфы (2:0) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы. В первой игре итальянский клуб победил 4:1 и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд.

Среди других противостояний выделим вылет варшавской "Легии" от "Дюделанжа" из Люксембурга. В гостях польский клуб сыграл вничью со счетом 2:2, но до этого уступил дома – 1:2.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Аталанта" (Италия) - "Хапоэль Хайфа" (Израиль) - 2:0 (0:0)

Голы: Сапата, 71 (1:0). Корнелиус, 90+2 (2:0).

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Джимсити, Кастань, Манчини, Реца, Пашалич, Фройлер (Вальцания, 77), Пессина, Гомес (Барроу, 82), Сапата (Корнелиус, 86).

Судья: Шнайдер (Франция).

16 августа. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore"

Первый матч - 4:1

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:1 (0:1)

Голы: Кешеру, 24 (0:1). Билбия, 90+2 (1:1).

Судья: Найхайс (Голландия).

16 августа. Широки Бриег. Стадион "Pecara".

Первый матч - 0:1

"Дюделанж" (Люксембург) - "Легия" (Польша) - 2:2 (2:1)

Голы: Штумпф, 7 (1:0). Стелвиу, 17 (2:0). Канте Мартинес, 33 (2:1). Канте Мартинес, 86 (2:2).

Удаление: Кухарчик (Легия), 90+5.

Судья: Стоянов (Болгария).

16 августа. Люксембург. Стадион "Josy Barthel".

Первый матч – 2:1

"Бреннбю" (Дания) - "Спартак Сб" (Сербия) - 2:1 (0:0)

Голы: Кайзер, 68 (1:0). Главчич, 80 (1:1). Вильчек, 90+2 (2:1).

Удаление: Кабонго (Бреннбю), 11.

Судья: Гечек (Турция).

16 августа. Бреннбю. Стадион "Brondby".

Первый матч – 2:0

"Лех" (Польша) - "Генк" (Бельгия) - 1:2 (0:2)

Голы: Саматта, 19 (0:1). Троссар, 45 - с пенальти (0:2). Чивка, 50 (1:2).

Судья: Гвида (Италия).

16 августа. Познань. Стадион "INEA Stadion (Municipal)".

Первый матч – 0:2