Артем Дзюба: "Шапкозакидательского настроения у "Зенита" нет"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба перед матчем группового турнира Лиги Европы против "Дандолка" подчеркнул: сине-бело-голубые приехали играть в футбол, но без борьбы у такого соперника не выиграть, передает из Ирландии спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

- Что ждете от завтрашнего матча?

- Начали уже разбирать соперника. Понимаем, что "Дандолк" исповедует британский стиль, любит играть длинными передачами, чувствуют себя уверенно. Мы приехали играть в футбол, но без борьбы у такого соперника не выиграть. Шапкозакидательского настроения нет. Приехали за тремя очками.

- Как вы себя чувствуете после сборной?

- Физически готовы хорошо, Мистер нас подготовил, погонял на сборе. Сборная в прошлом, полностью сфокусирован на клубных делах.