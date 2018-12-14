"Арсенал" и "Спортинг" одержали победы, "Фенербахче" и "Динамо" З потеряли очки

"Арсенал" обыграл "Карабах" на своем поле в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:0. Победный мяч забил нападающий Александр Ляказетт. В другом матче группы Е "Спортинг" разгромил "Ворсклу" - 3:0. Англичане вместе с португальцами вышли в плей-офф.

Лига Европы

Группа E

"Арсенал" (Англия) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:0 (1:0)

Гол: Ляказетт, 17.

"Арсенал": Мартинес, Папастатопулос, Косьельни (Монреаль, 72), Дженкинсон, Езил (Гилмор, 83), Эль-Нени, Мэйтланд-Найлс, Уиллок, Ляказетт (Медли, 63), Нкетиа, Сака.

"Карабах": Вагнер да Силва, Ржезничак (Озобич, 85), Садыгов, Гусейнов, Медведев, Геррье, Мичел (Абдуллаев, 61), Гараев, Славчев, Зубир, Мадатов (Кинтана, 75).

Предупреждение: Гараев, 82.

Судья: Мое (Дания).

13 декабря. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

"Спортинг" (Португалия) - "Ворскла" (Украина) - 3:0 (3:0)

Голы: Монтеро, 17 (1:0). Мигел Луиш, 35 (2:0). Даллку, 44 - в свои ворота (3:0).

"Спортинг": Сален, Коатес, Ристовски (Коррейа, 64), Пинту, Петрович, Бруну Фернандеш (Паш, 73), Акунья, Мигел Луиш, Монтеро (Маркеш, 59), Карлуш Мане, Кабраль.

"Ворскла": Ткаченко, Чижов, Пердута, Даллку (Коломоец, 46), Артур (Кане, 77), Ребенок, Чеснаков, Скляр, Габелок, Сакив, Карека (Сергийчук, 68).

Предупреждение: Петрович, 25.

Судья: Шюттенгрубер (Австрия).

13 декабря. Лиссабон. Стадион Жозе Алваладе.

Загребское "Динамо" сыграло вничью с "Андерлехтом" - 0:0. "Фенербахче" уступил на выезде "Спартаку" из Трнавы - 0:1. На турнирные расклады в группе D эти результаты не повлияли - хорваты и турки вышли в 1/16 финала.

Группа D

"Спартак Тр" (Словакия) - "Фенербахче" (Турция) - 1:0 (1:0)

Гол: Кубилай Йылмаз, 41.

"Спартак": Худы, Тот (Кулганек, 64), Оравец, Годал, Грешшак, Грендель (Мизенбек, 81), Чантуришвили, Ирка, Бакош (Горбани, 75), Схиртладзе, Кубилай Йылмаз.

"Фенербахче": Харун Текин, Шкртел, Исла, Исмаил, Рейес, Шенер Езбайраклы, Йыгитхан Гювели (Дениз Йылмаз, 82), Жаилсон, Барыш Алыджы, Махсун Чапкан (Мухаммет Чакы, 73), Слимани.

Предупреждения: Грешшак, 33. Грендель, 79. Шенер Езбайраклы, 82. Исмаил, 88.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

13 декабря. Трнава. Стадион "Anton Malatinsky Stadion (City Arena)".

"Динамо З" (Хорватия) - "Андерлехт" (Бельгия) - 0:0

"Динамо": Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац (Ррахмани, 46), Дилавер, Стоянович, Гояк, Шуньич, Гавранович (Петкович, 65), Хайрович, Оршич (Шитум, 88), Ольмо.

"Андерлехт": Букс, Аппиа, Милич (Салемакерс, 71), Санне, Борнау (Делькруа, 63), Геркенс, Сайеф (Амузу, 68), Мориока, Кайембе, Сантини, Баккали.

Предупреждения: Милич, 16. Хайрович, 16. Сантини, 45+1. Ррахмани, 72.

Судья: Шерер (Швейцария).

13 декабря. Загреб. Стадион "Maksimir".