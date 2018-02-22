Ари и Фарфан - в "старте" "Локомотива" на матч с "Ниццей"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы". С первых минут на поле появятся Ари и Джефферсон Фарфан. Напомним, первая встреча прошла во Франции и завершилась победой железнодорожников со счетом 3:2.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Ант.Миранчук, И.Денисов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Ари, Фарфан.

Запасные: Коченков, Чорлука, Ротенберг, Тарасов, В.Денисов, Коломейцев, Эдер.

Матч "Локомотив" - "Ницца" состоится сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.