Антуан Гризманн: "Облак - лучший вратарь в мире"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн после ничьей с "Арсеналом"​ в матче 1/2 финала Лиги Европы назвал результат встречи хорошим. Также он похвалил вратаря своей команды Яна Облака.

- Начало матча получилось немного сумасшедшим, было много событий, но мы добились хорошего результата для победы в противостоянии, - цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна. - Хотим, чтобы болельщики поддержали нас в ответной встрече, чтобы мы вместе проложили путь к финалу.

На сегодняшний день Облак - лучший вратарь в мире. Я говорю так не только потому, что он мой одноклубник. Взгляните на сэйвы, которые он сегодня сделал.