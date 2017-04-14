Антони Лопеш: "Видимо, болельщикам "Бешикташа" не хватило того, что ранее произошло в Дортмунде"

Вратарь "Лиона" Антони Лопеш после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Бешикташа" (2:1) выразил недовольство поведением фанатов гостей. Перед началом встречи большое число поклонников французского клуба выбежало на поле. Болельщики были вынуждены пойти на такой шаг, поскольку их сектор атаковали и забрасывали петардами фанаты "Бешикташа".

Начало матча было отложено, а полиции понадобилось время, чтобы взять ситуацию на стадионе "Парк Олимпик Лион" под свой контроль. В Лионе в течение всего дня турецкие фанаты вели себя агрессивно и постоянно устраивали столкновения с полицией.

– Матч начался с запозданием в 45 минут, и это не лучший способ подготовки к игре для футболистов, – цитирует L'Équipe Лопеша. – Недопустимо, чтобы такое происходило как на стадионах, так и в общественных местах. Видимо, людям не хватило того, что произошло днем ранее в Дортмунде. Семьи некоторых наших футболистов находились на трибунах, и это было чертовски тяжело. Мы были вынуждены игнорировать происходящее для тщательной подготовки к игре. Это было крайне тяжело, потребовалось время, чтобы прийти в себя.