Антон Заболотный: "В Глазго очень непросто побеждать даже грандам"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный в интервью официальному сайту клуба отметил, что команда чувствовала давление трибун в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" (0:1). Однако, по мнению футболиста, не фанаты шотландского клуба сковывали российскую команду.

– В четверг вы провели свой первый в карьере еврокубковый матч. Ощущали ли какое-то волнение и как быстро оно улетучилось?

– Легкое волнение присутствует перед каждым матчем, но перед дебютом оно чуть побольше. да. Чувствовал волнение не от самого факта дебюта, а потому что знал, что предстоит сложная игра. В Глазго очень непросто побеждать даже грандам, которые туда приезжают. Волнение улетучилось с первых секунд, когда прозвучал стартовый свисток.

– По игре сложилось ощущение, что команда действительно еще не отошла от нагрузок, которые ей предложили на сборах.

– Ну, скорее сказалось отсутствие соревновательного игрового времени, которое есть у "Селтика". Все-таки в товарищеских матчах невозможно показать футбол, который мы демонстрируем в официальных играх. С первых минут чувствовали скованность из-за перехода с товарищеских игр на официальный матч. Более-менее привыкли к середине первого тайма и потом пошло-поехало.

– Вы почувствовали, как переместились со сборов на официальную игру?

– Все-таки когда приезжаешь со сборов на официальную игру, то немного волнуешься. Тем более на стадионе было столько болельщиков. Это, конечно, оставляет свой отпечаток.

– Давление трибун сказалось?

– Присутствовало, но я бы не сказал, что оно сильно повлияло на нас. Давление чувствовалось, когда "Селтик" атаковал, но мы старались придерживаться своей игры, гнуть свою линию. Насколько это получилось будем смотреть на днях.

– Стадион на вас произвел впечатление?

– Классная арена. Как футболист могу сказать, что получил только положительные эмоции. Здорово играть при переполненных трибунах. Приятно, что наших болельщиков тоже было очень хорошо слышно. Могу только порадоваться за них.