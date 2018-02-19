Антон Заболотный: "В Глазго очень непросто побеждать даже грандам"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный в интервью официальному сайту клуба отметил, что команда чувствовала давление трибун в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" (0:1). Однако, по мнению футболиста, не фанаты шотландского клуба сковывали российскую команду.
– В четверг вы провели свой первый в карьере еврокубковый матч. Ощущали ли какое-то волнение и как быстро оно улетучилось?
– Легкое волнение присутствует перед каждым матчем, но перед дебютом оно чуть побольше. да. Чувствовал волнение не от самого факта дебюта, а потому что знал, что предстоит сложная игра. В Глазго очень непросто побеждать даже грандам, которые туда приезжают. Волнение улетучилось с первых секунд, когда прозвучал стартовый свисток.
– По игре сложилось ощущение, что команда действительно еще не отошла от нагрузок, которые ей предложили на сборах.
– Ну, скорее сказалось отсутствие соревновательного игрового времени, которое есть у "Селтика". Все-таки в товарищеских матчах невозможно показать футбол, который мы демонстрируем в официальных играх. С первых минут чувствовали скованность из-за перехода с товарищеских игр на официальный матч. Более-менее привыкли к середине первого тайма и потом пошло-поехало.
– Вы почувствовали, как переместились со сборов на официальную игру?
– Все-таки когда приезжаешь со сборов на официальную игру, то немного волнуешься. Тем более на стадионе было столько болельщиков. Это, конечно, оставляет свой отпечаток.
– Давление трибун сказалось?
– Присутствовало, но я бы не сказал, что оно сильно повлияло на нас. Давление чувствовалось, когда "Селтик" атаковал, но мы старались придерживаться своей игры, гнуть свою линию. Насколько это получилось будем смотреть на днях.
– Стадион на вас произвел впечатление?
– Классная арена. Как футболист могу сказать, что получил только положительные эмоции. Здорово играть при переполненных трибунах. Приятно, что наших болельщиков тоже было очень хорошо слышно. Могу только порадоваться за них.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-02-18-anton-zabolotnyy-chtoby-proyti-seltik-nuzhno-pokazat-svoy-luchshiy-futbol.htm