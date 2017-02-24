Андрей Препелицэ: "Надеюсь, российские холода нам помогут в борьбе с "МЮ"

Полузащитник "Ростова" Андрей Препелицэ отметил, что ему будет интересно встретиться с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы. По его словам, на своем поле "МЮ" можно навязать борьбу.

– Будет интересно сыграть с "Манчестер Юнайтед". У нас будет возможность сыграть на "Олд Траффорд", – цитирует официальный сайт УЕФА Препелицэ. – У этого клуба топ-игроки и топ-тренер, но мы сами демонстрируем хорошие результаты в еврокубках и победили "Баварию". Здорово, что первый матч мы проведем дома. Надеюсь, российские холода нам помогут.