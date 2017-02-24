21:18 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Андрей Препелицэ: "Надеюсь, российские холода нам помогут в борьбе с "МЮ"

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Полузащитник "Ростова" Андрей Препелицэ отметил, что ему будет интересно встретиться с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы. По его словам, на своем поле "МЮ" можно навязать борьбу.

– Будет интересно сыграть с "Манчестер Юнайтед". У нас будет возможность сыграть на "Олд Траффорд", – цитирует официальный сайт УЕФА Препелицэ. – У этого клуба топ-игроки и топ-тренер, но мы сами демонстрируем хорошие результаты в еврокубках и победили "Баварию". Здорово, что первый матч мы проведем дома. Надеюсь, российские холода нам помогут.

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"Краснодар" и "Ростов" против "Сельты" и "МЮ" в 1/8 финала Лиги Европы: кто пройдет дальше?
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Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2017/draws/round=2000794/index.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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HAZELSAMARA

Географически Манчестер расположен заметно севернее Ростова-на-Дону - где-то на широте Тольятти.

22:07

ЗЮК

В Манчестере +30,в Ростове -40.

21:57

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