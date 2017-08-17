Андреас Гранквист: "Краснодар" - фаворит в ответном матче"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист после победы над "Црвеной Звездой" (3:2) в матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы заявил, что счет мог бы быть и крупнее. Игрок российского клуба считает, что в ответном матче его команда – фаворит.

– Я считаю, что мы хорошо сыграли, – сказал Гранквист. – В принципе у нас все получалось, мы продемонстрировали комбинационный футбол, мы сами атаковали, создавали много голевых моментов, в прессинг вступали, когда нужно, мешали игрокам соперника. Нас расстроило то, что счет не такой крупный, каким он мог бы быть. Но у нас хороший задел на победу, и в следующем матче мы фавориты.

– Есть ли какие-то претензии к судейству?

– Я не хочу говорить о судействе, потому что судьи тоже люди, и они допускают ошибки, как и футболисты. А момент там был... соперник забил гол очень внезапно. Конечно, нам хотелось бы победить с более крупным счетом, но не удалось.

– Проблемы в обороне становятся глобальными. Почему?

– Я не вижу глобальных проблем, потому что у соперника присутствовал элемент удачи. У него было не так много моментов, просто он использовал по максимуму то, что имел. С другой стороны, мы сами и так немного пропускаем, в основном с контратак. Но с этим в матче с "Црвеной Звездой" справились, пропустили с игры.

– "Краснодар" пропускает в каждом матче. Это вас не волнует?

– С "Тосно" не пропустили. (Улыбается).

– На "Ростов" остались силы?

– У нас достаточно энергии осталось. Мы проведем хорошее восстановление, и к матчу в Ростове будем готовы. Понятно, что у нас достаточно плотный календарь, но футболисты это любят – играть часто. Кроме того, так получается, что в гостях мы играем лучше, чем дома. Это связано с тем, что команда, играющая дома, старается больше атаковать, и у нас появляется больше пространства. Таким образом, все в наших руках, мы постараемся сыграть хорошо. (Екатерина ПОТАПОВА)