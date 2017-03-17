"Андерлехт" - "МЮ", "Бешикташ" - "Лион". Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

В Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы-2016/17. По ее итогам "Андерлехт" сыграет с "Манчестер Юнайтед", а "Аякс" – против "Шальке".
Четвертьфинальные пары:
"АНДЕРЛЕХТ" (Бельгия) – "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" (Англия)
"СЕЛЬТА" (Испания) – "ГЕНК" (Бельгия)
"АЯКС" (Голландия) – "ШАЛЬКЕ" (Германия)
"БЕШИКТАШ" (Турция) – "ЛИОН" (Франция)
Первые четвертьфинальные матчи пройдут 13 апреля, ответные – 20-го. Команда, указанная в паре первой, начинает на своем поле. Напомним, что победитель турнира получит место в Лиге чемпионов на будущий год.
EVIL915
nailsh78========Шальке пройдёт, а в остальном - согласен...
16:36
Жорик Вартанов
если бы не МЮ Ростов спокойно мог выиграть ЛЕ, ни одной команды сильнее Ростова нет, ну кроме МЮ)
16:04
nailsh78
аякс лион сельта мю
15:32
zoostation
После того как наши вылетели, как-то пофик на эту Лигу. Интересен только финал.
15:24