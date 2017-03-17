15:09 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Андерлехт" - "МЮ", "Бешикташ" - "Лион". Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

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В Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы-2016/17. По ее итогам "Андерлехт" сыграет с "Манчестер Юнайтед", а "Аякс" – против "Шальке".

Четвертьфинальные пары:

"АНДЕРЛЕХТ" (Бельгия) – "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" (Англия)

"СЕЛЬТА" (Испания) – "ГЕНК" (Бельгия)

"АЯКС" (Голландия) – "ШАЛЬКЕ" (Германия)

"БЕШИКТАШ" (Турция) – "ЛИОН" (Франция)

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 13 апреля, ответные – 20-го. Команда, указанная в паре первой, начинает на своем поле. Напомним, что победитель турнира получит место в Лиге чемпионов на будущий год.

Онлайн жеребьевки Лиги Европы и Лиги чемпионов

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КОММЕНТАРИИ (4)
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EVIL915

nailsh78========Шальке пройдёт, а в остальном - согласен...

16:36

Жорик Вартанов

если бы не МЮ Ростов спокойно мог выиграть ЛЕ, ни одной команды сильнее Ростова нет, ну кроме МЮ)

16:04

nailsh78

аякс лион сельта мю

15:32

zoostation

После того как наши вылетели, как-то пофик на эту Лигу. Интересен только финал.

15:24

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