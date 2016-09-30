Александр Кучер: "Даже в меньшинстве "Шахтер" не позволил "Браге" создать опасные моменты"

Защитник "Шахтера" Александр Кучер уверен, что дончане заслуженно победили в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Брагой" (2:0). По его словам, даже в меньшинстве команда не позволила сопернику создавать голевые моменты.

- Считаю, заслуженно победили. Мы контролировали ситуацию на поле, забили быстрый гол, создавали еще моменты, - приводит пресс-служба "горняков" слова Кучера. - После удаления отошли немного назад, но действовали компактно, не позволив сопернику ничего создать у наших ворот. В этом матче очень хотели сделать приятное тренеру, ведь сегодня мы играли против его бывшей команды. Как он нас настраивал? Как на обычный поединок. Но мы понимали, что для него он особый. Да, мы не впервые встречаемся с "Брагой", успели изучить эту команду.

Останавливаться на достигнутом не будем, постараемся и дальше показывать хорошую игру и добиваться результата. По поводу удаления Фреда, то мне не показалось, что он симулировал. По крайней мере, на карточку этот эпизод точно не тянул. Ведь касание защитника было, и скорее в этом моменте стоило назначить пенальти и наказать португальца, чем удалять нашего футболиста.