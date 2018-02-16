Александр Кокорин: "Мне нечего сказать"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от "Селтика" (0:1) отказался отвечать на вопросы журналистов, передает из Глазго спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Форвард пообещал высказаться после ответной игры, которая состоится 22 февраля в Санкт-Петербурге.

- Мне нечего сказать. Скажу после домашнего матча, - заявил Кокорин.