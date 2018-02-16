01:51 | Футбол — Лига Европы

Александр Кокорин: "Мне нечего сказать"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от "Селтика" (0:1) отказался отвечать на вопросы журналистов, передает из Глазго спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Форвард пообещал высказаться после ответной игры, которая состоится 22 февраля в Санкт-Петербурге.

- Мне нечего сказать. Скажу после домашнего матча, - заявил Кокорин.

Селтик - Зенит

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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PLUT-IN

"Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он — настоящий мужчина."

05:16

shpasic

пирожки!

02:15

foreverCSKAforever

Может тогда на бентлях по Москве погонять по сплошным да по встречкам? Совсем вас этот итальянец загонял там в Катарских Эмиратах. Нет бы в Монте-Карло сборы проводил, а то удумал в пустынях к сезону готовиться. Где же тут с шотландскими полулюбителями справиться?

02:14

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