Александр Кокорин: "Эту ничью нельзя воспринимать, как победу"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин после ничьей с "Русенборгом" (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы отметил, что по ходу встречи петербургский клуб уступал в счете не по игре. Однако футболист рад, что команда в итоге смогла отыграться и досрочно выйти в плей-офф.

– Такую ничью можно воспринимать как победу?

– Нет, конечно. Рад, что получилось забить. Хорошо, что выполнили задачу и досрочно вышли из группы. Дальше будет вопрос, – с какого места выйдем. Дальше можно уже переключаться на наши дела в чемпионате России.

– На последних минутах зрители встали и фактически поздравляли "Русенборг" с победой. Вас это особенно заряжало?

– Мы этого не слышали. Играли до конца. На поле было много игроков атаки, и мы ничего не теряли уже. Хорошо, что повезло и сумели забить.

– Незасчитанный гол завел еще больше?

– Нет. Повторюсь, и Артем вышел, и Себа вышел. Много было нападающих, и мы понимали, что нужно как можно быстрее сравнять счет. Матч был тяжелый, но уступали в счете не по игре. Хотели сравнять. В итоге получилось только в конце.

– Вы наконец-то сумели отличиться. Как ощущения?

– Смазанные. Есть проблемы, которые мы стараемся решить. Хотим переключиться на чемпионат России и вернуть победы, по которым уже соскучились.

– Игровые проблемы?

– Нет, со здоровьем, еще что-то… Тяжело все дается в последнее время.

– На острие атаки лучше себя чувствуете?

– Без разницы, где играть. Главное – выходить на поле. Повторюсь, нужно, чтобы все вернулись. Травмы начинаются у ребят. Главное, чтобы все были здоровы, а потом все нормально будет.

– То есть то, что безголевая серия пришлась на матчи, где вы были инсайдом – это совпадение?

– Сегодня я начинал на острие, но в конце опустился и играл уже на фланге слева. В итоге забил, действуя на той позиции, хотя оказался на месте центрального нападающего.

– Как вам поддержка болельщиков?

– Сегодня их было много, как и всегда, и это очень приятно.