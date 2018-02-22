Александр Кокорин: "Если честно, то после первого гола все поняли"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Селтиком" (3:0), в котором он отметился забитым мячом.
– Все счастливы, довольны, что вы играли со счетом 3:0, – заявил Кокорин.
– В первом тайме легче было играть?
– Мы забили сразу, выполнили задачу, поэтому чуть опустились. Дали им пространства, чтобы они чуть-чуть начали атаковать. Они этого не делали, так что у нас все получилось.
– Как вам поддержка трибун?
– Все отлично! Мы знали, что дома будет легче. Забили быстрый мяч, все было на нашей стороне.
– По вашим ощущениям взаимодействие с Заболотным все лучше?
– Да, потихоньку.
– Когда два забили, почувствовали расслабленность?
– Если честно, то уже после первого гола все поняли – не то, что игра дастся, но что им не так легко будет. (Игорь НОВИКОВ)
Трансляция матча "Зенит" - "Селтик"