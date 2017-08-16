Александр Кержаков: "Этот "Утрехт" нужно обыгрывать дома"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков после первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта" (1:0) отметил, что он верит в итоговую победу команды в двухматчевом противостоянии. По его словам, у петербуржцев произошла неприятность, но ее можно будет исправить во второй игре.

- Этот "Утрехт" нужно обыгрывать дома, - сказал Кержаков в эфире программы "Все на футбол". - У "Зенита" произошла неприятность, которую можно будет исправить при забитых трибунах красавца стадиона. Деньги я ставить не буду, но чашу на проход "Зенита" в групповой этап поставлю.