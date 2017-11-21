Александр Хацкевич: "Задача киевского "Динамо" – занять первое место в группе Лиги Европы"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы со "Скендербеу" подчеркнул, что клуб выполнил минимальную задачу. По словам специалиста, бело-голубые намерены выйти в плей-офф с первого места.

– Минимальная задача выполнена – мы вышли в плей-офф, но есть еще задача максимум – занять первое место в группе, – приводит Football.ua слова Хацкевича. – Мы настраиваемся на победу, которая гарантирует нам первое место в группе независимо от результата параллельного матча.

Сегодня начали подготовку к матчу. Напомнили ребятам, как играли против "Скендербеу" в первом матче, они немного вспомнили, потому что матч был очень давно, немного забыли. "Скендербеу" – хорошая, играющая команда. Поэтому мы настраиваемся на то, что нужно намного сильнее сыграть в обороне, нежели в первой домашней игре с этим соперником.

Из-за того, что далеко ехать, было принято решение провести последнюю тренировку именно тут. Поле, на котором нам предстоит играть, мы опробуем уже на предматчевой тренировке. До этого проведем разминку. Считаю, что такой план намного луче, нежели мы будем ехать на стадион 80 километров, чтобы потренироваться, а потом возвращаться назад и на следующий день опять ехать туда же.