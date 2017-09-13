Александр Ерохин: "Вардар" - организованная команда"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин в преддверии 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара"​ в интервью клубной пресс-службе отметил, что питерцы подойдут к предстоящей встрече в хорошем физическом состоянии. Хавбек также добавил, что сине-бело-голубым будет противостоять организованная команда.

– Изучали ли соперника? Какие впечатления?

– Конечно, смотрели видео соперника. Нам будет противостоять организованная команда, которая забила 4 мяча "Фенербахче". Серьезно относимся к сопернику и будем действовать так, чтобы добиться положительного результата.

– Успели восстановиться после предыдущего матча с "Динамо"?

– Да, было достаточно времени между матчами. Нормальный график – матч через три дня на четвертый. С физическим состоянием всем хорошо. Надеемся подготовиться к этому матчу тактически, физически и психологически так, чтобы как можно лучше сыграть завтра.

Матч между "Вардаром" и "Зенитом" пройдет завтра, 14 сентября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.