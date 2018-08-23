21:34 | Футбол — Лига Европы

Александр Ерохин: "Надо не доставать результат на зубах, а а добывать его более спокойно"


Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал победу над "Мольде" первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (3:1). По словам Ерохина, команде надо исправить тенденцию, согласно которой петербуржцы пропускают первые.

– Почему команда начинает показывать свою игру только после того, как пропускает гол?

– Да, к сожалению снова пропустили первыми. Это надо поправить, чтобы не доставать матчи на зубах, а добывать результат более спокойно.

– Как поздравили Дзюбу с тридцатилетием?

– Сделали тунель, пинков ему дали (улыбается). Вот и забил сегодня. (Артем РЯБОВОЛ)

Зенит - Мольде

 

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