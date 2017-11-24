Александр Ермакович: "Понимаем, что БАТЭ надо обыгрывать "Арсенал". Спасибо, что напомнили"

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Црвены Звезды" (0:0) отметил, что команда осознает необходимость играть на победу с "Арсеналом" в Лондоне в последнем туре. По его словам, теоретически это сделать реально.

- Теперь для выхода в 1/16 финала нужно обязательно победить в Лондоне. По такой игре как оцените шансы?

- Сегодняшний поединок никак не связан с игрой на "Эмирейтс". Там будет совсем другой матч. Новая встреча, и посмотрим, как она сложится. Прекрасно понимаем, что для выхода в плей-офф нам нужно побеждать. Но спасибо, что напомнили.

- У БАТЭ отрицательная разница забитых и пропущенных мячей - "минус 4". Реально ли с такой выйти в плей-офф?

- Теоретически реально. Практически - будем стараться. Это все, что могу вам ответить. Понимаем, кто нам противостоит. Тем не менее, пока есть какие-то шансы, будем пытаться.