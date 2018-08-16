Александр Анюков: "Вытащили вторую игру подряд. Слава богу!"

Защитник "Зенита" Александр Анюков поделился эмоциями после ответного 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" (8:1, доп. время).

– Неделю назад вы сказали, что это просто позор. Что скажете сейчас?

– Не знаю, что сказать. Спасибо всем ребятам. Вытащили вторую игру подряд. Слава Богу! – сказал Анюков.

– Показалось, что судья долго не ставил пенальти. Согласны?

– Было много моментов. Считаю, что были пенальти. Хорошо, что так закончилось. Спасибо всем болельщикам.

– Второй матч подряд выигрываете в меньшинстве. Тяжело?

– Это характер. Если дальше будем его проявлять, все будет хорошо во всех турнирах.

– 120 минут отбегали. Вторая молодость?

– Это так только кажется.

– Матч прошел на "Петровском", вы – капитан. Ностальгия?

– "Петровский" – счастливый стадион, он сегодня не мог нас подвести, ему тоже спасибо. Сюда всегда приятно возвращаться, но я здесь играл совсем недавно – за "Зенит-2".