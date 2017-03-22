11:48 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Алекс Фергюсон: "У "Манчестер Юнайтед" отличные шансы на победу в Лиге Европы"

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Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон надеется, что его бывшая команда выиграет Лигу Европы. "Красным дьяволам" предстоит побороться с "Андерлехтом" за выход в полуфинал турнира.

- Дело в том, что "МЮ" никогда не выигрывал Лигу Европы, - цитирует ESPN Фергюсона. - Также он никогда не выигрывал Кубок УЕФА, как раньше назывался турнир, и у нас отличная жеребьевка. Я не говорю, что это будет просто, но есть отличный шанс на победу. Любые трофеи важны. Неважно, что это не Лига Чемпионов, но это все еще европейский турнир, и если выиграть Лигу Европы, то получишь право сыграть в Лиге Чемпионов.

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Материалы REN-TV

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