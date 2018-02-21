Алассан Плеа: "Если "Ницца" сыграет на 120 процентов, возможно, удастся совершить подвиг"

Нападающий "Ниццы" Алассан Плеа в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" отметил, что его команда отдаст все силы для победы в предстоящем матче. Форвард также добавил, что железнодорожники – сильный соперник.

– Вам надо обязательно забить. Такова ваша цель, как нападающего?

– Мы знаем, что нам надо забить два мяча и это сделать будет трудно. Но нам надо и хорошо обороняться. "Локомотив" – сильный соперник, но мы отдадим все силы для победы. Перед нами стоит задача совершить подвиг.

– Вы сказали, что надо совершить подвиг. Это значит, что будет один из самых важным матчей сезона?

– Понимаем всю важность матча, но в первой встрече мы создавали опасность у ворот соперника и надо это повторить. Если сыграем на 120 процентов возможностей, может нам и удастся совершить подвиг. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч "Локомотив" – "Ницца" состоится 22 февраля и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.