12:21 22 февраля | Футбол — Лига Европы

Алан Дзагоев: "Хотелось увереннее победить "Црвену Звезду"

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, что "Црвена Звезда" играла очень плотно в матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Армейцы одержали победу со счетом 1:0, единственный гол на счету Дзагоева. 

 
Среда. Москва. ЦСКА - &quot;Црвена Звезда&quot; - 1:0. 45+1-я минута. Победный гол Алана ДЗАГОЕВА.Один за всех. Дзагоев вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы

– Двоякие впечатления, – цитирует пресс-служба ЦСКА Дзагоева. – С одной стороны – выиграли, с другой – хотелось бы победить увереннее. Моменты для этого были, но чего-то в концовке не хватало. Будем дорабатывать.

– Все понимали, как примерно будет играть "Црвена Звезда". Насколько тяжело было вскрывать эту оборону? И насколько важно, что забили гол "в раздевалку"?

– Они играли очень плотно. Но когда мы грамотно перестраивались, появлялись зоны, куда можно было отдать пас игроку. Однако мы не всегда грамотно пользовались этими зонами.

– Есть предпочтения, кого хочется увидеть в следующем раунде?

– Нет. На кого попадем – на того попадем.

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне. Начало - в 15.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/alan-dzagoev-khotelos-by-pobedit-uverennee/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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gruzovik62

Повезло коням! Проехали и забыли. Играйте, чего уж...

17:38 22 февраля

letmebetomorrow

что ж играть то бросили, тогда после 80й минуты?

13:00 22 февраля

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