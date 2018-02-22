Алан Дзагоев: "Хотелось увереннее победить "Црвену Звезду"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, что "Црвена Звезда" играла очень плотно в матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Армейцы одержали победу со счетом 1:0, единственный гол на счету Дзагоева.

– Двоякие впечатления, – цитирует пресс-служба ЦСКА Дзагоева. – С одной стороны – выиграли, с другой – хотелось бы победить увереннее. Моменты для этого были, но чего-то в концовке не хватало. Будем дорабатывать.

– Все понимали, как примерно будет играть "Црвена Звезда". Насколько тяжело было вскрывать эту оборону? И насколько важно, что забили гол "в раздевалку"?

– Они играли очень плотно. Но когда мы грамотно перестраивались, появлялись зоны, куда можно было отдать пас игроку. Однако мы не всегда грамотно пользовались этими зонами.

– Есть предпочтения, кого хочется увидеть в следующем раунде?

– Нет. На кого попадем – на того попадем.

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне. Начало - в 15.00 по московскому времени.