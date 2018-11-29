Адвокат Дарьи Глушаковой: "Если у фанатов "Спартака" есть претензии к Денису, клуб должен реагировать. Однозначно"

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, жены капитана и полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова прокомментировал "СЭ" акцию болельщиков красно-белых, направленную против футболиста. Сегодня объединение фанатов "Ультра Север" объявило о начале флешмоба против полузащитника, в заявлении предлагается выкладывать в социальные сети селфи с надписью #СпартакБезГлушакова.



- Не могу определить, хорошо или плохо играет в футбол Глушаков, но, на мой взгляд, фанаты имеют полное право на то, чтобы оценивать игрока, ведь спорт в моем представлении в первую очередь придуман для болельщиков, - сказал Жорин. - Если у них есть претензии к Глушакову, то клуб однозначно должен реагировать. Хотя я видел, что кто-то из известных людей, наоборот, призывает не откликаться на критику со стороны фанатов - это я считаю в корне неправильным. (Иван Торопцев)

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