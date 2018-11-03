17 тысяч болельщиков "Айнтрахта" хотят отправиться в Рим на матч с "Лацио"

17 тысяч болельщиков "Айнтрахта" подали заявки на билеты на выездной матч Лиги Европы против "Лацио", сообщает RTL.

Сообщается, что из-за высокого спроса на билеты немецкий клуб будет добиваться увеличения квоты болельщиков. Согласно требованиям УЕФА, на "Стадио Олимпико" им должны были выделить не менее 3600 билетов. "Лацио" же разрешил разместить 5800 болельщиков немецкого клуба на трибунах.

Матч "Лацио" - "Айнтрахт" состоится 13 декабря и начнется в 20.55 по москоскому времени.

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