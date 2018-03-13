Россиянин, подозреваемый в избиении фаната на Евро-2016, взят под стражу в Марселе

Россиянин, которого подозревают в избиении английского фаната на Евро-2016, заключен под стражу в Марселе, сообщает AFP. 31-летний мужчина предстанет перед судом по делу о массовой драке, в которой один из болельщиков получил серьезные травмы от удара стулом.

Изначально россиянин, имя которого не называют, был арестован в Германии в феврале по запросу французских властей. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы во Франции за покушение на убийство.

Напомним, инцидент произошел 11 июня 2016 года в Марселе, в день матча сборных России и Англии (1:1).