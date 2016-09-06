Рекордное количество клубов получит деньги за участие игроков в Euro-2016

УЕФА заплатит долю от доходов с чемпионата Европы 659 клубам, информирует пресс-служба УЕФА. Это рекордный показатель. Согласно механизму распределения средств 100 миллионов евро будут распределены между клубами, которые делегировали своих игроков на Euro-2016. Еще 50 миллионов распределятся между клубами, чьи игроки участвовали в отборочном турнире чемпионата Европы, независимо от того, попали они потом в составе сборной страны в финальную стадию турнира или нет. Напомним, что чемпионат Европы проходил с 10 июня по 10 июля. Его победителем стала сборная Португалии, которая в финале обыграла команду Франции (1:0 д. в.).