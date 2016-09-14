Александр Шпрыгин: "Суд отклонил апелляцию Морозова, осужденного за беспорядки во время Euro-2016"

Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин отметил, что суд в Провансе отклонил апелляцию российского болельщика Николая Морозова, осужденного за участие в беспорядках во время Euro-2016. Апелляции Сергея Горбачева и Алексея Ерунова будут рассмотрены в октябре.

– Сегодня в Провансе рассматривалась апелляция о помиловании Николая Морозова, – цитирует "Р-Спорт" Шпрыгина. – На нее возлагались большие надежды, но прокурор выступил с обвинением, практически идентичным тому, что было предъявлено в Марселе. Он попросил оставить приговор без изменения, на что суд и согласился. Теперь надежда на просьбу о выдворении из страны.

В октябре будут рассмотрены апелляции Ерунова и Горбачева. Как сказали юристы, в худшем случае – если в апелляциях и в выдворении будет отказано – по французскому закону, если человек отбывает срок без нарушений, он автоматически выходит на свободу по истечении половины срока. Так что при худшем раскладе Морозов вернется домой в декабре, Горбачев – в марте, а Ерунов – в июне. Но до этого времени юристы продолжат предпринимать попытки вернуть ребят в Россию раньше.