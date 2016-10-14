18:13 | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2016

Александр Шпрыгин: "Чуда по делам осужденных за беспорядки на Euro фанатов ждать не приходилось"

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Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин считает, что чуда при рассмотрении апелляции по делу получивших сроки российских фанатов Алексея Ерунова и Сергея Горбачева не произойдет, но смягчение наказания – уже шаг вперед. После беспорядков в Марселе перед матчем группового турнира Euro-2016 Англия – Россия (1:1) Ерунов, Горбачев, а также Николай Морозов получили сроки от одного до двух лет лишения свободы.

– Суд был очень долгим, почти 6 часов длился. Рассчитывали, может быть, на что-то большее, но, с другой стороны, понимали по примеру Морозова, что чуда не произойдет, – приводит "Р-Спорт" слова Шпрыгина. – Но это уже что-то. Хотя понятно, что родные и близкие их ждут дома. Теперь в ноябре предстоит рассмотрение дела Морозова, возможно, их объединят. 30 ноября. Об условно-досрочном освобождении и выдворении с территории Франции. Если это то, о чем говорил представитель МИД, то, скорее всего, в ноябре вернутся домой.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161014/1110763985.html

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