Александр Шпрыгин: "Чуда по делам осужденных за беспорядки на Euro фанатов ждать не приходилось"

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин считает, что чуда при рассмотрении апелляции по делу получивших сроки российских фанатов Алексея Ерунова и Сергея Горбачева не произойдет, но смягчение наказания – уже шаг вперед. После беспорядков в Марселе перед матчем группового турнира Euro-2016 Англия – Россия (1:1) Ерунов, Горбачев, а также Николай Морозов получили сроки от одного до двух лет лишения свободы.

– Суд был очень долгим, почти 6 часов длился. Рассчитывали, может быть, на что-то большее, но, с другой стороны, понимали по примеру Морозова, что чуда не произойдет, – приводит "Р-Спорт" слова Шпрыгина. – Но это уже что-то. Хотя понятно, что родные и близкие их ждут дома. Теперь в ноябре предстоит рассмотрение дела Морозова, возможно, их объединят. 30 ноября. Об условно-досрочном освобождении и выдворении с территории Франции. Если это то, о чем говорил представитель МИД, то, скорее всего, в ноябре вернутся домой.