Златан Ибрагимович: "Готов обучить Джошуа искусству Брюса Ли"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович побывал на бое чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа с Карлосом Такама. 35-летний футболист отказался выйти на ринг, но он отметил, что готов обучить его технике Брюса Ли.

- Это был хороший бой, - цитирует GiveMeSport Ибрагимовича. - Я полагал, что он закончится раньше, но второй боксер сработал неплохо. Выйти на ринг против Джошуа? Нет уж, этого делать не буду. Могу только у него поучиться. Но если он захочет познать искусство Брюса Ли, я могу его обучить.