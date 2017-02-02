Юрген Клопп: "Я понятия не имею, почему Моуринью говорил обо мне"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что не получил дисквалификацию от FA за свое поведение в матче против "Манчестер Юнайтед" (1:1), потому что четвертый арбитр Нил Суорбик правильно понял его позицию. Кроме того, немец не согласен с Жозе Моуринью, который ранее заявил, что к разным тренерам в Англии разное отношение, приведя в пример Клоппа.

- Я понятия не имею, почему Моуринью говорил обо мне, - приводит ВВС слова Клоппа. - Наверное, не получил дисквалификацию, потому что четвертый рефери отнесся ко мне с пониманием. Футбол - эмоциональная игра, поэтому избежать таких ситуаций сложно. Не только я такой. И Моуринью, и Венгер, и многие другие. Иногда мы получаем штраф, иногда нет.