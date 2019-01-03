Юрген Клопп: "Для меня Гвардьола - лучший тренер мира"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" заявил, что считает Хосепа Гвардьолу лучшим тренером мира. Он отметил, что считает "горожан" лучшей командой, но это не имеет значения, так как его команда хочет выиграть эту игру.

- Мне очень нравится Пеп, я восхищаюсь его работой, - приводит Sky Sports слова Клоппа. - Для меня он лучший тренер мира. И я не говорю это сейчас только потому, что он назвал нас лучшей командой Европы или мира. Для меня "Ман Сити" лучшие, но это неважно. Мы хотим выиграть у них.

Но если мы сыграем вничью, все будет хорошо. Он говорил о нас только потому, что его кто-то об этом спросил. Его не волнует, насколько мы хороши. Мне неинтересно, насколько хороши "горожане", потому что я работаю над нашей командой.

"Ливерпуль" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. "Манчестер Сити" с 47 баллами располагается на 3-й строчке.

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