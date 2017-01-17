"Вест Хэм" отправил Пайета в молодежную команду

Димитри Пайет вернулся к тренировкам в "Вест Хэме", сообщает The Sun. Сегодня француз был замечен на клубной базе "молотобойцев". Несмотря на это, игрок отправился на занятие с молодежной командой клуба.

Ранее Пайет сообщил "Вест Хэму" о своем желании перейти в "Марсель". Главный тренер команды Славен Билич после этого заявил, что полузащитник отказывается играть за команду. Матч против "Кристал Пэлас" (3:0) прошел без его участия. Француз является самым высокооплачиваемым игроком команды, зарабатывая 125 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В составе "Вест Хэма" Пайет провел 22 матча в этом сезоне, в которых забил три мяча.