15:35 | ФУТБОЛ — Англия

Венгер подписал новый контракт с "Арсеналом"

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"Арсенал" на своем официальном сайте подтвердил продление контракта с главным тренером Арсеном Венгером. Новое соглашение с французским специалистом рассчитано на два сезона.

Венгер возглавляет лондонцев с 1996 года, в этом сезоне клуб впервые за 20 лет не попал в розыгрыш Лиги чемпионов. В последние месяцы часть болельщиков провела несколько акций протеста с требованием об отставке француза. Всего с "канонирами" он завоевал 16 трофеев: три раза побеждал в премьер-лиге, 7 раз выигрывал Кубок Аглии и 6 раз – Суперкубок страны.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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18/05/05

Тролли 80 lvl

16:14

Новоуепинни

Отличная новость, будет еще над кем в чемпе поржать )) Восточные люди любят стабильность, чтоб по 40 лет кто-нить че-то возглавлял ))

15:54

ziggy1976

wow...

15:52

shpasic

ура!!!))))

15:46

Bache Gabrielsen

ну, пущай еще лет 20 потренирует. Стабильность - признак мастерства :)

15:45