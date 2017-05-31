Венгер подписал новый контракт с "Арсеналом"

"Арсенал" на своем официальном сайте подтвердил продление контракта с главным тренером Арсеном Венгером. Новое соглашение с французским специалистом рассчитано на два сезона.

Венгер возглавляет лондонцев с 1996 года, в этом сезоне клуб впервые за 20 лет не попал в розыгрыш Лиги чемпионов. В последние месяцы часть болельщиков провела несколько акций протеста с требованием об отставке француза. Всего с "канонирами" он завоевал 16 трофеев: три раза побеждал в премьер-лиге, 7 раз выигрывал Кубок Аглии и 6 раз – Суперкубок страны.