Венгер подписал новый контракт с "Арсеналом"

"Арсенал" на своем официальном сайте подтвердил продление контракта с главным тренером Арсеном Венгером. Новое соглашение с французским специалистом рассчитано на два сезона.
Венгер возглавляет лондонцев с 1996 года, в этом сезоне клуб впервые за 20 лет не попал в розыгрыш Лиги чемпионов. В последние месяцы часть болельщиков провела несколько акций протеста с требованием об отставке француза. Всего с "канонирами" он завоевал 16 трофеев: три раза побеждал в премьер-лиге, 7 раз выигрывал Кубок Аглии и 6 раз – Суперкубок страны.
18/05/05
Тролли 80 lvl
16:14
Новоуепинни
Отличная новость, будет еще над кем в чемпе поржать )) Восточные люди любят стабильность, чтоб по 40 лет кто-нить че-то возглавлял ))
15:54
ziggy1976
wow...
15:52
shpasic
ура!!!))))
15:46
Bache Gabrielsen
ну, пущай еще лет 20 потренирует. Стабильность - признак мастерства :)
15:45