"Тоттенхэм" может продать Алдервейрелда летом

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд может покинуть команду летом. Как сообщает The Times, переговоры о продлении контракта с 28-летним бельгийцем зашли в тупик, поэтому "шпоры" могут его продать, поскольку нынешний договор рассчитан до 2019 года.

Алдервейрелд хочет получать в неделю 170 тысяч евро, но "Тоттенхэм" не готов платить ему такую зарплату. К тому же отношения между игроком и главным тренером команды Маурисио Покеттино в последнее время стали напряженными.