15:07 23 февраля | Футбол — Англия

"Тоттенхэм" может продать Алдервейрелда летом

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Защитник "Тоттенхэма"  Тоби Алдервейрелд может покинуть команду летом. Как сообщает The Times, переговоры о продлении контракта с 28-летним бельгийцем зашли в тупик, поэтому "шпоры" могут его продать, поскольку нынешний договор рассчитан до 2019 года.

Алдервейрелд хочет получать в неделю 170 тысяч евро, но "Тоттенхэм" не готов платить ему такую зарплату. К тому же отношения между игроком и главным тренером команды Маурисио Покеттино в последнее время стали напряженными.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alexanderglukhov

Новость замечательная. Будет лучше обеим сторонам.

15:53 23 февраля

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