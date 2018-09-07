СМИ: Усманов не собирается покупать "Чарльтон"

Российский бизнесмен Алишер Усманов не будет покупать "Чарльтон", сообщает CNBC со ссылкой на неназванного представителя предпринимателя. Представитель подтвердил, что Усманов, который недавно продал свою долю акций "Арсенала", рассматривает возможность покупки футбольного клуба в Англии, но это будет не "Чарльтон".

Ранее появилась информация, что Усманов планирует купить "Чарльтон". Нынешний владелец "Чарльтона" Ролан Дюшателе готов продать его за 20 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что у "Чарльтона" накопились долги на сумму 60 миллионов, а персонал команды не получил зарплату за прошлый месяц.

После шести туров "Чарльтон" занимает 10-е место в турнирной таблице третьей по силе лиге Англии.