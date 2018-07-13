СМИ: отставка Конте из "Челси" не подтверждена из-за невыплаты компенсации

"Челси" не может официально объявить об отставке главного тренера Антонио Конте из-за того, что последний пытается получить от клуба компенсацию в размере 11 миллионов евро, сообщает Football Italia. Ранее в прессе появились сообщения об увольнении 48-летнего специалиста, еще сменщиком должен стать Маурицио Сарри.

По информации источника, Конте и еще помощники были отправлены в отставку без официальных причин, в связи с чем они могут претендовать на выплату компенсации. Руководство "Челси", в свою очередь, ссылается на то, что для прекращения сотрудничества есть основания. Предполагается, что речь идет о ситуации с продажей Диегу Косты в "Атлетико" – бразилец с испанским паспортом узнал о переходе, получив СМС от Конте.

В сложившейся ситуации Конте обратился за помощью к своему юристу.

Несмотря на то, что Конте официально не был уволен, бывший капитан лондонцев Джон Терри уже поблагодарил тренера за совместную работу, а действующий футболист команды Сеск Фабрегас пожелал специалисту удачи.