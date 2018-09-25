СМИ: Моуринью сказал игрокам "МЮ", что Погба больше не будет капитаном

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил игрокам, что полузащитник Поль Погба больше не будет капитаном команды, информирует The Times.

Португальский специалист возмущен высказываниями игрока после матча 6-го тура английской премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (1:1). Француз заявил, что манкунианцы должны больше атаковать в домашних играх на стадионе "Олд Траффорд".

- Жозе Моуринью сказал игрокам, что Поль Погба не будет капитаном, потому что он не представляет, что значит быть капитаном, и что "Манчестер Юнайтед" должен быть для него превыше всего, - говорится в источнике.

Ранее экс-игрок "Челси" Фрэнк Лэмпард, ныне возглавляющий "Дерби", отметил, что не был бы столь откровенным во время своей карьеры игрока, как Погба.

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